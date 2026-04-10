الخارجية تعلن اتمام عودة 1085 مواطناً من الهند

واشار بيان للخارجية، الى "استمرار نجاح عمليات إجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث تم تسيير الرحلة السابعة ضمن خطة الإجلاء من نيودلهي في جمهورية الهند إلى أرض الوطن، وعلى متنها (148) مواطناً عراقياً".وبين أنه "بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم عبر الرحلات السبع (1085) مواطنًا، في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لإعادتهم إلى أرض الوطن".ولفتت الوزارة إلى أنه "من المقرر أن تهبط الرحلة في مطار عرعر في ، إلا أنه، بعد إعادة فتح الأجواء الملاحية، تم تأمين هبوطها بشكل مباشر في ، ما أسهم في تسهيل وتسريع وصول المواطنين إلى وجهتهم النهائية".وأشارت إلى أن "هذه العملية جاءت ثمرة للتنسيق العالي بين الجهات الحكومية والقطاعية المعنية، ولا سيما وزارات النقل، والداخلية، والنفط، إلى جانب ، وسلطة ، وهيئة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ".وتشيد الوزارة بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثات الدبلوماسية العراقية وفرق خلية الأزمة، ولا سيما في بإشراف السفيرة ، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية ، وكذلك بعثة جمهورية في نيودلهي، بما أسهم في إنجاح عمليات الإجلاء.وأضافت أن "الوزارة تقدم الشكر والتقدير إلى السلطات في جمهورية الهند والمملكة العربية السعودية؛ للتعاون وتقديم التسهيلات، فضلاً عن جميع الجهات الساندة التي أسهمت في إنجاح هذه العمليات".وتجدد الوزارة تأكيدها على "مواصلة جهودها في خدمة المواطنين العراقيين في الخارج، بما يعكس حرص الدولة على رعاية أبنائها وضمان سلامتهم أينما وجدوا".