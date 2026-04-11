الشابندر بعد انتخاب اميدي رئيسا للجمهورية: ربحت السليمانية وخسر شيعة السلطة!

وقال الشابندر في تدوينة له "في جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية اليوم لم يصوت البرلمان الى مرشح الاتحاد لان التنافس بينه وبين مرشح الديمقراطي حيث (تصعب المقارنة) انما التنافس هو بين والسليمانية وقد صوت النواب للثاني".واضاف "شيعة السلطة هم الطرف الخاسر في مستقبل هذه المعادلة (وفي العين قذى وفي الحلق شجى)".