الحمداني يهنئ بانتخاب آميدي: اختياره حسم استحقاقا مهما

هنأ رئيس ، السبت، آميدي بانتخابه رئيساً للعراق.

وقال الحمداني في بيان، "نتقدم بأصدق التهاني إلى فخامة السيد آميدي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية بعد نيله ثقة اليوم السبت".

وأضاف الحمداني "هذا الاختيار حسم استحقاقا مهما للدولة بعد الانتخابات الأخيرة"، متمنيا "التوفيق والسداد لرئيس الجمهورية خدمة للعراق وشعبه".

وانتخب مجلس النواب اليوم السبت، وزير البيئة السابق آميدي لمنصب رئيس جمهورية العراق.