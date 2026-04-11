الإطار التنسيقي: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية

اعتبر الإطار التنسيقي، السبت، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل بروح الشراكة الحقيقية.

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية للإطار، "يبارك الإطار التنسيقي انتخاب آميدي رئيساً لجمهورية ، وهي خطوة مهمة في استكمال مسار بناء الدولة وترسيخ العملية الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب".

وأضاف البيان "نثمّن حضور أعضاء وتحملهم مسؤولياتهم الوطنية، ونؤكد أن إنجاز هذا يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية".

ولفت الى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الشراكة الحقيقية بين جميع القوى السياسية".

وانتخب مجلس النواب اليوم السبت، وزير البيئة السابق آميدي لمنصب رئيس جمهورية العراق.