السوداني والحكيم يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة ائتلافية

وذكر لرئيس في بيان ان الأخير "التقى، اليوم الاحد، رئيس تيار الحكمة الوطني ، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات الاقليمية، والاشادة بالقوى الوطنية التي اسهمت في اتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة اكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة ائتلافية وطنية قادرة على مواجهة التحديات، واكمال مسيرة الإصلاحات والبناء والتنمية، لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.وشدد الجانبان على أهمية توحيد مواقف جميع القوى السياسية الوطنية، ودعم الإجراءات الرامية لحفظ سيادة وتعزيز أمنه واستقراره، وبما يجنب البلد آثار الصراعات ويحفظ سيادته ومصالحه العليا.