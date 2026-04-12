الخارجية السعودية تستدعي السفيرة العراقية وتسلمها مذكرة احتجاج

وقالت الخارجية في بيان تابعته ، إن "الاستدعاء جاء على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية".وشدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية الساطي، خلال تسليم سفيرة مذكرة الاحتجاج على "إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج"، مؤكداً "على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات".وجدد الساطي "رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".