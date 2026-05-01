ترامب عن الزيدي: رجل جيد.. اميركا إلى جانبه حتى النهاية

وذكر في تصريحات له، أنه أبلغ العراقي بأن تقف إلى جانبه “حتى النهاية”، مشيراً إلى أن رئيس "فاز بمساعدة ".ويوم امس، هنأ الرئيس الأميركي ، علي فالح بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة ودعاه إلى زيارة واشنطن بعد التشكيل، فيما اتفقا على التعاون من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة.وقال لرئيس ، في بيان: إن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي ترامب، قدم خلاله التهنئة لسيادته بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".وأضاف أن "الاتصال شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن "الجانبين أكدا على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة".