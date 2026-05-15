العقد الوطني وسومريون يعلنان الانسحاب من كتلة الإعمار والتنمية

وذكرت الكتلة في بيان مشترك مع حركة سومريون وتابعته للسومرية نيوز، أنه "نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الجديدة، وإلى رئيس ، بمناسبة نيل التشكيلة الوزارية ثقة ، متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية الكبيرة، والعمل بروح المسؤولية لخدمة وشعبه الكريم، وتلبية تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة".وتابعت: "ندعم كل جهد وطني مخلص يسهم في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ هيبتها، وإننا نضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات، ونؤمن بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الشراكة الحقيقية، بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية".واردفت: "من هنا، نعلن انسحابنا الرسمي من كتلة الإعمار والتنمية البرلمانية، وذلك على خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية، ولا مع روح التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".وأضافت: "تابعنا، بأسف شديد، محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة والتوتر التي شهدتها البرلمان يوم أمس، والتي نعتقد أن رئاسة كتلة الإعمار والتنمية تتحمل جانباً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".