العراق يوجه رسائل الى البيت الأبيض.. ولا صحة لضم الحشد بوزارة جديدة

وقال المساري لـ ، ان "زيارة الجنرال الى ، لم تتضمن حمل رسائل من الى بغداد بل جاء الى بدعوة من قبل صديقه المقرب "، مبينا ان "بتريوس حمل برسائل إيجابية الى تجاه إمكانية ضم المزيد من الوزراء الى الكابينة بعد العيد".وأضاف ان "الزيارة لم تتضمن املاءات بشان ضم الى وزارة جديدة، ولم يتم التطرق الى فكرة الحشد الشعبي بتاتا"، مشيرا الى ان "بعض الجهات الإعلامية نشرت ان الجنرال جاء باملاءات وشروط ورسائل معينة وهذا غير صحيح".وذكر ان "العراق حمل برسائل عبر بتريوس الى واشنطن نتيجة العلاقة الطيبة مع رئيس الوزراء، من ضمن هذه الرسائل هو تحسين صورة بعض الجهات السياسية امام المكتب البيضاوي كي نضمن عدم اعتراض واشنطن على مرشحين لاكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد، وهو اجراء استباقي لإكمال الحكومة"، لافتا الى انه "ممكن لبتريوس القيام بهذا الدور نتيجة للعلاقة التي يتمتع بها مع رئيس الوزراء".