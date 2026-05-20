الإطار التنسيقي يقرر المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتعهد بالكشف عن خطط بلاده بشأن حصار كوبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564736-639149038051545344.jpeg
الإطار التنسيقي يقرر المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد
سياسة
2026-05-20 | 15:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
251 شوهد
قرر الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة
عيد الأضحى
المبارك، مجددا رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو العربية.
وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً هاما وطارئا في مكتب
هادي العامري
، بحضور رئيس
مجلس الوزراء
علي الزيدي
، لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة".
واستهلّ المجتمعون الاجتماع وفق البيان بـ"تقديم التهاني إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة
مجلس النواب
، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي"، وأكد الحاضرون على "وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد".
وعبّر المجتمعون عن "تقديرهم للجهود التي بذلها
محمد شياع السوداني
خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، وما شهدته المرحلة الماضية من جهود خدمية وتنفيذية حظيت بتقدير شعبي واسع"، وقرر الإطار التنسيقي المضيّ بـ"استكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية"، بحسب البيان.
وجدّد الإطار التنسيقي "رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو
الدول العربية
"، مؤكدًا "أهمية احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر"، كما دعا
الأجهزة الأمنية
إلى "استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن
العراق
وسيادته".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الإطار التنسيقي يبحث تأليف الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات
15:43 | 2026-04-28
الشيخ حمودي والعامري يدعوان لحفظ تماسك الإطار وسرعة استكمال الكابينة الوزارية
06:14 | 2026-05-16
رئيس الجمهورية: التصويت على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية
12:15 | 2026-05-14
تحديد موعد تسلم النواب برنامج الحكومة الجديدة والتصويت على الكابينة الوزارية
11:49 | 2026-05-04
الاطار التنسيقي
اجتماع
محمد شياع السوداني
الأجهزة الأمنية
الدول العربية
شياع السوداني
هادي العامري
مجلس الوزراء
مجلس النواب
هادي العامر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدينار العراقي يتعافى امام الدولار
اقتصاد
38.1%
04:15 | 2026-05-19
الدينار العراقي يتعافى امام الدولار
04:15 | 2026-05-19
امانة بغداد تمنع تمليك الاراضي المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية
محليات
27.77%
02:41 | 2026-05-19
امانة بغداد تمنع تمليك الاراضي المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية
02:41 | 2026-05-19
اسبانيا تتلقى ضربة قوية.. ما علاقة لامين يامال؟
رياضة
17.78%
05:45 | 2026-05-19
اسبانيا تتلقى ضربة قوية.. ما علاقة لامين يامال؟
05:45 | 2026-05-19
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
محليات
16.36%
09:29 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اخترنا لك
العراق يؤكد استمرار التحقيقات الخاصة بـ"الاعتداءات" على السعودية والامارات
11:45 | 2026-05-20
العراق يوجه رسائل الى البيت الأبيض.. ولا صحة لضم الحشد بوزارة جديدة
10:32 | 2026-05-20
العراق وبريطانيا يؤكدان على لغة الحوار لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب
09:09 | 2026-05-20
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
06:50 | 2026-05-20
القضاء يلغي قرار فرض "أجور الخدمة" على شركات الاتصالات – عاجل
04:05 | 2026-05-20
محافظ بابل يقدم استقالته ومجلس المحافظة يرفض التصويت
17:26 | 2026-05-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.