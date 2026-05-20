الإطار التنسيقي يقرر المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد

وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً هاما وطارئا في مكتب ، بحضور رئيس ، لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة".‏واستهلّ المجتمعون الاجتماع وفق البيان بـ"تقديم التهاني إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة ، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي"، وأكد الحاضرون على "وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد".‏وعبّر المجتمعون عن "تقديرهم للجهود التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، وما شهدته المرحلة الماضية من جهود خدمية وتنفيذية حظيت بتقدير شعبي واسع"، وقرر الإطار التنسيقي المضيّ بـ"استكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية"، بحسب البيان.وجدّد الإطار التنسيقي "رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو "، مؤكدًا "أهمية احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر"، كما دعا إلى "استكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن وسيادته".