رئيس الوزراء يؤكد ضرورة أن تنتهج أمانة بغداد سياسة ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل، ".وأضاف ان "الزيدي استمع لشرح مفصل قدمه الأمين عن الواقع الخدمي للعاصمة ، واستعرض والبنى التحتية التي نفذتها الأمانة والمشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ، وأبرز العقبات التي تعيق سير العمل والحلول المقترحة لمعالجتها".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بأهمية استكمال مشاريع البنى التحتية والارتقاء بمستوى الأداء وجودة العمل، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مشددا "على ضرورة أن تنتهج أمانة بغداد سياسة ضغط وترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، وبما يسهم في تعزيز الموارد وتحقيق التنمية المستدامة".