الزيدي في طهران الأسبوع الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وكيل للعلاقات الثنائية استقبل، اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى آل صادق، في مقر الوزارة".وأضافت ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران"، لافتة الى انه "تم مناقشة جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس إلى العاصمة نهاية الأسبوع الجاري، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".