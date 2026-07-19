آميدي والحلبوسي يؤكدان دعم البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد

أكد رئيسا الجمهورية ومجلس النواب ، دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

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وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية ئاميدي، في ، اليوم الأحد، رئيس ، وجرى، خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان "تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية، ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح، ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية، من أجل استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد، بما يصون المال العام، ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".



كما بحث اللقاء وفق البيان "تطورات الوضع الإقليمي والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وجهود تجنيب تداعيات الأزمات الإقليمية، بما يحفظ سيادته ومصالحه الوطنية".