مجلس النواب يعقد جلسته بحضور ٢٢٢ نائبا

ـ سياسي



عقد ، اليوم الخميس، جلسته النيابية الخامسة بحضور ٢٢٢ نائبا.





وذكر الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم عقد الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الثاني".



وتابعت، ان "عدد الحضور لجلسة اليوم بلغ 222 نائبا".