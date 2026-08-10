تصريح برلماني حول سلاح الفصائل: المفاوضات مستمرة ولا حل امني او عسكري

وقال النائب عن الكتلة لـ ، ان "سلاح الفصائل والحشد الشعبي هو سلاح الدولة وهو من يحمي الدولة"، مبينا "اننا لم نشاهد ان هذا السلاح سلط على أبناء الشعب العراقي ولا عن الحكومة".وأضاف ان "هذا السلاح دافع عن الحكومة وعن عام 2014 عندما اوشكت على السقوط وهو اول سلاح وجه ضد واوقف تقدمه"، مشيرا الى ان "هناك مفاوضات بشأن سلاح الفصائل وسيصلون الى قرار سياسي".واكد انه "لا يوجد حل عسكري او امني لهذا الامر وسيحل بأقرب وقت ممكن "، موضحا ان "الحكومة تعلم جيدا ان هذا السلاح هو صمام امان لها وللشعب العراقي".