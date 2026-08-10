"العراق يعاني ازمة".. نائب: انخفاض الإيرادات المالية يستوجب الضغط على الإنفاق

وقال لـ ، إن لديه برنامج للجلسات المقبلة يتضمن استضافة جميع المسؤولين التنفيذيين، مبيناً أن انخفاض الإيرادات المالية يستوجب الضغط على الإنفاق.وأضاف: "ليس من المعقول أن نعاني من نقص في الإيرادات ويكون الإنفاق مفتوحاً"، مؤكداً ضرورة التعامل مع الأزمة المالية وفق إجراءات مناسبة.وفي ملف النفط، أوضح الحيدري أن شركة مستعدة لاستئناف عمليات الضخ في حال توقفت الحرب واستؤنفت حركة التجارة عبر .وفي شأن آخر، أشار الحيدري إلى جمع تواقيع نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، عازياً ذلك إلى الأزمة المالية وبعض الإشكالات المتعلقة بعمل تلك المجالس.