برلماني يكشف سبب التوجه لتجميد عمل مجالس المحافظات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق في سفينة عند مدخل مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572664-639218912390163349.jpg
برلماني يكشف سبب التوجه لتجميد عمل مجالس المحافظات
خاص السومرية
2026-08-09 | 12:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,432 شوهد
كشف النائب
محمد البلداوي
، اليوم الأحد، عن وجود حملة نيابية لجمع التواقيع بهدف تجميد عمل مجالس المحافظات، عازياً ذلك إلى المشكلات وتعطيل عمل تلك المجالس وعدم تنفيذ قراراتها.
وقال البلداوي في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "هنالك حملة لجمع تواقيع لتجميد عمل مجالس المحافظات نتيجة الارهاصات والمشكلات التي تجري داخلها وتعطيل عمل المجالس وعدم تنفيذ قراراتها".
وأضاف أن "البرلمان يريد تعديل مسار عمل هذه المجالس، وقد استضاف محافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ونعكف على إقرار
قانون مجالس المحافظات
الجديد ووضع رؤية صحيحة لعمل هذه المجالس لتكون قادرة على أداء وظيفتها الرقابية والتشريعية".
وأشار إلى أن "هنالك رأياً داخل البرلمان بتجميد عمل هذه المجالس لحين إجراء الانتخابات، ورأياً آخر يقول إن تستمر هذه المجالس وتُدمج مع مجالس النواب، لكن يجمد عملها مع انتهاء دورتها النيابية".
وأكد البلداوي أن "الهدف هو تصحيح مسار مجالس المحافظات وضمان قيامها بمهامها بالشكل الصحيح".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحرك نيابي لتجميد عمل وموازنات مجالس المحافظات (وثائق)
09:39 | 2026-08-09
واشنطن توجه اتهاما لعُمان وتكشف سبب استبعادها من مفاوضات إيران
16:08 | 2026-06-15
البرلمان الإيراني يكشف سبب "تردد ترامب" في توجيه ضربة جديدة
15:20 | 2026-05-19
الشيخ حمودي يدعو لمرحلة تصحيحية وتفعيل الرقابة الشعبية عبر مجالس المحافظات
08:42 | 2026-06-24
سياسة
خاص السومرية
مجالس
المحافظات
قانون مجالس المحافظات
محمد البلداوي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجدي
التش
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيران تطرح 6 شروط مقابل فتح هرمز بينها تتعلق بالعراق
دوليات
36.23%
09:47 | 2026-08-08
إيران تطرح 6 شروط مقابل فتح هرمز بينها تتعلق بالعراق
09:47 | 2026-08-08
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
اقتصاد
25.32%
09:50 | 2026-08-09
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
09:50 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
محليات
19.81%
13:28 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
13:28 | 2026-08-09
الدولار ينخفض اليوم.. الأسعار مقاربة لـ 150 الفا
اقتصاد
18.63%
04:08 | 2026-08-08
الدولار ينخفض اليوم.. الأسعار مقاربة لـ 150 الفا
04:08 | 2026-08-08
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-09
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
الأكثر مشاهدة
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-09
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
اخترنا لك
وزير الموارد للسومرية: التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جداً ويتطلب وقفة حقيقية
13:00 | 2026-08-08
أزمة دواء تخنق مستشفيات الأنبار.. فيديو
16:54 | 2026-08-04
عدسة السومرية تواكب أجواء الزيارة.. الزحف مستمر من بغداد إلى كربلاء المقدسة (صور)
12:28 | 2026-07-29
وزير الكهرباء في البرلمان.. دعوة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة لأطراف بغداد "ولو على حساب المركز"
09:03 | 2026-07-25
أسبوع ذهبي في عالم الفلك.. انفراجات مالية وعاطفية وأحد الأبراج يتربع على عرش الحظ
01:00 | 2026-07-25
هل تريد الإقلاع عن التدخين؟.. الحل قد يبدأ بتمرين رياضي واحد
07:07 | 2026-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.