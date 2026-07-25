أسبوع ذهبي في عالم الفلك.. انفراجات مالية وعاطفية وأحد الأبراج يتربع على عرش الحظ

ترى الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ المرحلة الحالية تحمل طاقة تنفيذ وحسم أكثر من أي وقت مضى، ما يجعلها مناسبة لاتخاذ القرارات المهمة، وإطلاق المشاريع، واستثمار الفرص التي قد لا تتكرر.ويواصل كلّ من الشمس والمشتري وعطارد رحلتهم في ، في تشكيلة فلكية تمنح دفعة قوية من التفاؤل والثقة بالنفس، وتفتح أبواب الدعم والفرص من اتجاهات مختلفة، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي. كما تعزز هذه المواقع الفلكية الحضور والنجاح والقدرة على تحقيق الأهداف، خاصة لدى الأبراج النارية والهوائية.ولا تقلّ الزهرة أهمية هذا الأسبوع، إذ تستقر في ، وهو موقع يمنحها كامل قوتها، لتنعكس تأثيراتها على العلاقات العاطفية والمكاسب المالية والمعنوية. كما ترتفع فرص الارتباط والخطوبة والزواج، وتزداد مشاعر الحب والتقارب، إلى جانب تحسن ملحوظ في الأوضاع الاجتماعية والعائلية.تابع عقيقي علىوفي المقابل، يواصل المريخ وأورانوس وجودهما في ، ما يفتح الباب أمام مفاجآت إيجابية وفرص للتغيير والتجديد، سواء من خلال سفر غير متوقع، أو انتقال مهني، أو تحسن صحي، أو مكاسب مالية تعوض خسائر سابقة، الأمر الذي يجعل الأسبوع من أكثر الفترات دعماً لكثير من مواليد الأبراج.ويتصدر برج الأسد قائمة الأبراج الأكثر حظاً خلال هذه المرحلة، بفضل استمرار وجود الشمس والمشتري وعطارد في برجه. وتشير التوقعات إلى أن مواليد الأسد قد يعيشون مفاجآت سارة تتعلق بالسفر أو الدراسة أو العمل، بينما يحمل شهر أغسطس بوادر تحول مهني أو اجتماعي مهم يمتد تأثيره الإيجابي حتى نهاية العام. وعلى الصعيد العاطفي، يتمتع مواليد هذا البرج بجاذبية كبيرة، وقدرتهم على تحقيق ما يطمحون إليه ستكون أعلى من المعتاد، في وقت يقف فيه الحظ إلى جانبهم في معظم خطواتهم.أمّا حركة الكواكب خلال الأسبوع، فتتمثل باستمرار الشمس والمشتري وعطارد في برج الأسد، والزهرة في برج ، فيما يتحرك المريخ وأورانوس في برج الجوزاء، بينما يتراجع كل من زحل ونبتون في برج الحمل، ويواصل بلوتون تراجعه في برج ، في مشهد فلكي يحمل فرصاً للتقدم إلى جانب مراجعة بعض القرارات طويلة الأمد.لمعرفة برجك أوّل بأوّل،وبالنسبة إلى حركة القمر، يبدأ الأسبوع مع وجوده في برج يوم السبت، ثم ينتقل إلى برج الميزان يومي الأحد والاثنين، لينتقل بعد ذلك إلى يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يشكل مواجهة مع كواكب الأسد، ما قد يفرض بعض الضغوط أو التوترات العابرة. لكن الأجواء سرعان ما تتحسن مع انتقال القمر إلى يومي الخميس والجمعة، حيث يشكل مثلثاً نارياً متناغماً مع كواكب الأسد والحمل، وهو من أفضل المواقع الفلكية لهذا الأسبوع، إذ يمنح طاقة قوية للنجاح والانطلاق، ويعزز فرص الإنجاز وتحقيق الأمنيات.