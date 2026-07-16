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16 تموز: قرارات مصيرية وضغوط مهنية تحتاج إلى الحكمة
أخبار الأبراج
2026-07-16 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
5 شوهد
تكشف توقعات الأبراج ليوم 16 تموز عن يوم يحمل تحديات مهنية تتطلب الهدوء وحسن التصرف، فيما تدعو الأوضاع العاطفية إلى الحوار وتجنب العناد. أما على الصعيد الصحي، فإن الحفاظ على التوازن النفسي وممارسة الرياضة يبقيان مفتاح تجاوز الضغوط اليومية.
برج الحمل
مهنياً: يدعوك القمر الجديد في
السرطان
إلى التفكير ملياً قبل اتخاذ أي قرار، مع ضرورة الانتباه إلى تصرفاتك وكلماتك خلال هذا اليوم.
عاطفياً: التمسك بالرأي قد ينعكس سلباً على علاقتك بالشريك، لذا حاول إفساح المجال للحوار والتفاهم.
صحياً: نفسيتك الإيجابية وهدوء طباعك يسهمان في الحفاظ على استقرار وضعك الصحي.
برج الثور
مهنياً: ركّز على أولوياتك ولا تشتت جهودك في أمور ثانوية، فذلك يساعدك على تحقيق نتائج أفضل.
عاطفياً: رغم بعض المواقف المحرجة، يبقى الشريك داعماً لك ويساعدك في تجاوز الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة.
صحياً: احرص على ممارسة التمارين الرياضية صباحاً، فهي تمنحك النشاط والطاقة طوال اليوم.
برج الجوزاء
مهنياً: قد تبدو متسرعاً في قراراتك اليوم، لذلك من الأفضل التروي والتفكير بعقلانية قبل الإقدام على أي خطوة.
عاطفياً: تقبل الحوار مع الشريك وتجنب فرض آرائك، فالتفاهم والمرونة هما الطريق الأمثل لتعزيز العلاقة.
صحياً: قد تقرر القيام برحلة ترفيهية مع الأصدقاء، ما يمنحك فرصة لاستعادة نشاطك وتحسين حالتك النفسية.
برج السرطان
مهنياً: قد تواجه تغييراً مفاجئاً أو بعض الضغوط في العمل، مع احتمال حدوث خلاف بسيط مع أحد الزملاء، فحافظ على هدوئك.
عاطفياً: تسعى لإقناع الشريك بتغيير بعض التصرفات، وقد تنجح أحياناً وتتعثر أحياناً أخرى، لذا تحلَّ بالصبر.
صحياً: ابتعد عن ضغوط العمل بعد انتهاء الدوام، وخصص وقتاً لممارسة الرياضة لتحسين صحتك ونفسيتك.
برج الأسد
مهنياً: يفرض القمر الجديد في السرطان بعض التأخير أو المماطلة في المعاملات، كما يسبب شيئاً من التشويش في أفكارك، فكن صبوراً.
عاطفياً: تعامل مع الشريك بلين وتسامح، ولا تدع العناد يفسد أجواء العلاقة، فهو بحاجة إلى تفهمك أكثر من أي وقت مضى.
صحياً: الضغوط المهنية قد تنعكس على أعصابك، لذلك احرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء.
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