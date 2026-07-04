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تغيرات فلكية قوية تبدأ هذا الأسبوع.. من سيحصد الحظ ومن يُواجه التحديات؟
أخبار الأبراج
2026-07-04 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
أن يشهد هذا الأسبوع الفلكي مجموعة من التحركات الكوكبية التي قد تنعكس على الأجواء العامة وحركة الأبراج، وسط تراجعات متزامنة لعدد من الكواكب وانتقالات مهمة تحمل دلالات مختلفة.
ومن أبرز هذه التحولات انتقال كوكب الزهرة من
برج الأسد
الناري إلى برج
العذراء
الترابي. وترى عقيقي أنّ وجود الزهرة في العذراء يسلط الضوء على الجانب العملي في العلاقات، إذ يصبح الاهتمام بالفعل أكثر من الكلام، وتبرز قيم الوفاء، والالتزام، والاهتمام بالتفاصيل، والنظام، والذوق، والسعي إلى الكمال. كما يرتبط هذا الموقع بالمال والجمال والعمل، ويعكس نهجًا يقوم على المنطق والتحليل أكثر من العاطفة.
في المقابل، ينتقل كوكب المريخ إلى
برج الجوزاء
اعتبارًا من 2 تموز/يوليو، حيث ينضم إلى أورانوس الموجود في البرج نفسه. ويُنظر إلى هذا الاقتران على أنه يحمل طاقة متوترة قد تزيد من التحديات والعراقيل، وترفع احتمالات الحوادث والمواقف المفاجئة، ما يستدعي الحذر، ولا سيما لمواليد العذراء والقوس والحوت.
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جاكلين عقيقي
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السومرية
.
ويشهد الأسبوع أيضًا تراجع عدد من الكواكب، وهو ما يعتبره المنجمون عاملًا يبطئ وتيرة الأحداث ويؤثر في سير الأمور. ويأتي في مقدمتها تراجع عطارد في
برج السرطان
حتى 23 تموز/يوليو، وهو تراجع يرتبط عادة بتأخير المعاملات، وسوء التواصل، والارتباك في القرارات.
كما يبدأ زحل تراجعه في برج الحمل اعتبارًا من 5 تموز/يوليو، وهو ما قد ينعكس، بحسب التفسيرات الفلكية، على الأوضاع العامة، مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي 6 تموز/يوليو يبدأ نبتون تراجعه في الحمل، في فترة ترتبط بانتشار الأوهام والالتباس وصعوبة التمييز بين الواقع والخيال.
أما بلوتون، فيواصل تراجعه في برج
الدلو
حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، ويُعتقد أن هذه المرحلة قد تسلط الضوء على ملفات الفساد والقضايا الخفية، وتكشف جوانب كانت بعيدة عن الأنظار.
وعلى صعيد حركة القمر، يبدأ الأسبوع بوجوده في
برج الحوت
من السبت حتى الاثنين، حيث يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس في
السرطان
، وهو موقع يمنح دعمًا وحظوظًا جيدة لمواليد السرطان والعقرب والحوت.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا
.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء ينتقل القمر إلى برج الحمل، ليشكل مربعًا مع الشمس في السرطان، إلى جانب مثلث مع المشتري في الأسد، ما يمنح فرصًا إيجابية لمواليد الحمل والأسد والقوس.
أمّا يومي الخميس والجمعة، فيستقر القمر في
برج الثور
، وهي فترة يُتوقع أن تحمل تحسنًا في الأوضاع لمواليد
الثور
والعذراء والجدي.
وبالنسبة إلى خريطة الكواكب خلال هذا الأسبوع، فتتوزع على النحو الآتي: الشمس في السرطان، وعطارد متراجع في السرطان، والزهرة في العذراء، والمشتري في الأسد، والمريخ وأورانوس في الجوزاء، وزحل ونبتون متراجعان في الحمل، فيما يواصل بلوتون تراجعه في برج الدلو.
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