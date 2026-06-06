بين معجزة "السعدين" وصدمة "المربّع الفلكي".. أسبوع يقلب الموازين ويهز هذه الأبراج!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:00 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566116-639162660259214601.jpeg
بين معجزة "السعدين" وصدمة "المربّع الفلكي".. أسبوع يقلب الموازين ويهز هذه الأبراج!
أخبار الأبراج
2026-06-06 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد هذا الاسبوع للوحة فلكية مثيرة ومليئة بالتناقضات الصارخة، حيث تتداخل أمواج الحظ الوفير مع تيارات الفلك المشحونة لتضعنا أمام فترة تتطلب الكثير من الوعي.
ولا شك أن الحدث الأبرز والاستثنائي الذي يسيطر على المشهد هو اقتران "
السعد
الأكبر"
كوكب المشتري
مع "السعد الأصغر" كوكب الزهرة في مضافة
برج السرطان
المائي، وهو التقاء فلكي نادر يضخ طاقات هائلة من الحظ الكبير، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام فرص ذهبية وثمينة قد تغير مجرى الأمور للكثيرين على نحو مفاجئ وسار.
ولكن في مقابل هذه الطاقة الإيجابية، تفرض السماء تحذيرًا شديد اللهجة عبر مربع فلكي يعد الأقوى والأصعب خلال هذه الفترة. ويتشكل هذا التربيع الضاغط بين كوكبي زحل ونبتون المتواجدين في برج الحمل من جهة، وبين كوكبي المشتري والزهرة في برج
السرطان
من جهة أخرى. وسيكون وقع هذا التنافر الفلكي الحاد دقيقًا ومفاجئًا كالصاعقة أو الهزة غير المتوقعة، ويلقي بظلاله الثقيلة مباشرة على محاور الأبراج الأساسية وهي السرطان، والحمل، والجدي، والميزان، مما يضع مواليد هذه الأبراج في مواجهة ظروف دقيقة تتطلب منهم التسلح بأعلى درجات الحكمة، والهدوء، والصبر لتجاوز هذه الأزمة العابرة بسلام.
تابعوا
جاكلين عقيقي
على
يوتيوب
السومرية
.
أمّا على صعيد حركة القمر اليومية وتأثيرها المتنقل، فتبدأ الأجواء يوم السبت بوجود القمر في برج
الدلو
، ليشكل مثلثًا فلكيًا هوائيًا داعمًا مع الشمس، وأورانوس، وعطارد المتواجدين في
برج الجوزاء
. هذا التناغم يرفع معنويات مواليد الأبراج الهوائية بشكل ملحوظ، ويدفعهم للمباشرة في تنفيذ خطط أو مشاريع جديدة وثقة. ومع الانتقال إلى يومي الأحد والاثنين، يتحرك القمر إلى
برج الحوت
ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس في الجوزاء، ورغم الضغط العام لهذه الوضعية، إلا أنها تحمل انفراجات وتحسنًا ملموسًا لمواليد الأبراج المائية، وتحديداً السرطان والعقرب والحوت، على كافة الأصعدة والمستويات.
وتستمر الإثارة الفلكية مع انتصاف الأسبوع، حيث ينتقل القمر إلى برج الحمل بين يومي الثلاثاء والخميس، حاملاً معه دفقات من الطاقات الإيجابية والحيوية المتجددة التي تدعم مواليد الأبراج النارية وتخفف من أعبائهم. لتختتم السماء دورتها الأسبوعية بوصول القمر إلى
برج الثور
المستقر إلى جانب كوكب المريخ، وهو اقتران ترابي ناري يمنح دفعة هائلة من الحظ والفرص الثمينة لكل من مواليد
الثور
، والعذراء، والجدي.
لمعرفة برجك أوّل باوّل،
انقر هنا.
وفي نظرة عامة على التموضع الحالي للكواكب في قبة السماء، نجد أن الشمس وأورانوس يستقران في برج الجوزاء ليمنحا الفكر سرعة وتجددًا، بينما يتواجد كوكب الزهرة وعطارد إلى جانب المشتري في برج السرطان ليركزا الطاقة على العاطفة والعائلة. وفي الوقت نفسه، يمنح كوكب المريخ في برج الثور الإصرار والقدرة على العمل الدؤوب، بينما يستمر زحل ونبتون في مواجهتهما داخل برج الحمل، بالتزامن مع تراجع كوكب بلوتون في برج الدلو، مما يدفع الجميع نحو مراجعات عميقة وجذرية لقراراتهم السابقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
انتقالة فلكية تاريخية تنهي كوارث 8 سنوات وتمنح الابراج مفتاح الحظ!
00:00 | 2026-04-25
إذا كنتَِ من هذه الأبراج الـ 3 فالحظ سيُطاردك هذا الاسبوع!
01:00 | 2026-05-23
المفوضية الأوروبية: على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة "طويلة الأمد"
03:32 | 2026-04-03
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
02:23 | 2026-05-22
خاص السومرية
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
كوكب المشتري
برج السرطان
برج الجوزاء
برج الحوت
برج الثور
الميزان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
كأس العالم 2026
60.67%
05:20 | 2026-06-04
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
05:20 | 2026-06-04
مديرية المرور تصدر توجيهات بشأن التزود بالوقود في المحطات
محليات
27.3%
04:45 | 2026-06-04
مديرية المرور تصدر توجيهات بشأن التزود بالوقود في المحطات
04:45 | 2026-06-04
بعد التعادل مع إسبانيا.. مركز جديد للعراق في تصنيف فيفا
رياضة
6.37%
03:02 | 2026-06-05
بعد التعادل مع إسبانيا.. مركز جديد للعراق في تصنيف فيفا
03:02 | 2026-06-05
السومرية تنشر تفاصيل تشييع المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض
محليات
5.66%
04:23 | 2026-06-04
السومرية تنشر تفاصيل تشييع المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض
04:23 | 2026-06-04
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-05
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
اخترنا لك
الأبراج اليوم: منافسة قوية وتقلبات عاطفية مؤقتة
13:38 | 2026-05-27
انفجار عاطفي واختبارات قاسية.. أبراج في عين العاصفة وتحذير صارم للحمل والسرطان!
03:09 | 2026-05-25
إذا كنتَِ من هذه الأبراج الـ 3 فالحظ سيُطاردك هذا الاسبوع!
01:00 | 2026-05-23
حظك ليوم 22 أيار: نجاحات مهنية وتغييرات تفرض نفسها
01:38 | 2026-05-22
حظك اليوم: الاستقرار العاطفي حاضر… لكن الحذر مطلوب مهنياً
01:38 | 2026-05-20
15 أيار: تحذيرات من التسرع والتوتر في ظل تطورات مهنية واعدة
01:38 | 2026-05-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.