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حظك اليوم: فرص مهنية جديدة ودعوات لضبط الانفعالات

منوعات

2026-07-23 | 02:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حظك اليوم: فرص مهنية جديدة ودعوات لضبط الانفعالات
المصدر:
السومرية
95 شوهد

تحمل توقعات الأبراج ليوم 23 تموز تطورات إيجابية على الصعيد المهني لدى عدد من الأبراج، مع فرص للنجاح وإثبات الذات، في حين تتطلب العلاقات العاطفية قدراً أكبر من الهدوء والمرونة. أما صحياً، فتبرز أهمية ممارسة النشاط البدني والابتعاد عن الضغوط للحفاظ على التوازن.

برج الحمل
مهنياً: لا تدع الخيال يطغى على الواقع، وتعامل مع المستجدات بعقلانية بعيداً عن التشاؤم والأفكار السلبية.
عاطفياً: دعم الشريك ووقوفه إلى جانبك يتطلبان منك مزيداً من الصراحة والاهتمام بمشاعره.
صحياً: قد تستمتع برحلة بحرية مع الأصدقاء، وتجد في السباحة وسيلة مثالية لتجديد نشاطك.

برج الثور
مهنياً: قد تتعرض لخسارة مادية محدودة نتيجة التسرع، لكن الأيام المقبلة تحمل فرصاً جيدة لتعويضها وتحقيق مكاسب جديدة.
عاطفياً: ابتعد عن التصرف بعدائية مع الشريك، فالحوار الهادئ سيكون مفتاح تجاوز الخلافات.
صحياً: المشي بدلاً من استخدام السيارة يمنحك فوائد صحية ويزيد من نشاطك اليومي.

برج الجوزاء
مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، وقد ينتظرك مستقبل واعد إذا حافظت على مبادئك وثباتك في العمل.
عاطفياً: احرص على اختيار كلماتك بعناية مع الشريك، فأسلوبك اللطيف يعزز العلاقة ويقوي أواصر المحبة بينكما.
صحياً: تقترب من إيجاد الحل المناسب لمشكلة الوزن الزائد، ما يساعدك على استعادة رشاقتك ولياقتك.

برج السرطان
مهنياً: تتحلى بالحماس والرغبة في الإنجاز، لكن اندفاعك قد يدفعك أحياناً إلى قرارات متسرعة، فحاول التروي.
عاطفياً: لا تدخل في خلافات مع الشريك لأسباب بسيطة، فقد تكتشف لاحقاً أنها لا تستحق كل هذا التوتر.
صحياً: خفف من المواجهات والضغوط غير الضرورية، فذلك ينعكس إيجاباً على صحتك النفسية والجسدية.

برج الأسد
مهنياً: تتمتع بجاذبية لافتة وتنجح في توطيد علاقاتك مع الزملاء والأصدقاء، ما يفتح أمامك فرصاً جديدة.
عاطفياً: لا ترغب في إزعاج الشريك، لكنك ترفض المساس بكرامتك، لذا حاول معالجة الأمور بحكمة وهدوء.
صحياً: الأجواء المتوترة من حولك قد تؤثر في حالتك النفسية، فاحرص على أخذ قسط من الراحة.

برج العذراء
مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تبدأ مهمة مختلفة، وتحصد التقدير على أفكارك المميزة ومهاراتك في العمل.
عاطفياً: قد تنشأ خلافات بسبب صداقة أو ظروف عائلية، لكنها لن تستمر طويلاً وستتمكن من تجاوزها.
صحياً: الضغوط المهنية قد تؤثر في حالتك الصحية والنفسية، لذا حاول تحقيق التوازن بين العمل والراحة.
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