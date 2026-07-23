خطأ ينهي حياة "مؤثرة مكسيكية" داخل عيادة تجميل

فقدت منصات التواصل الاجتماعي في إحدى أبرز صانعات المحتوى في مجال الجمال والموضة، بعدما توفيت المؤثرة ورائدة الأعمال أدريانا غارسيا عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر مضاعفات طبية خطيرة تعرضت لها أثناء خضوعها لعملية تجميل داخل إحدى العيادات بمدينة ، مخلفة وراءها ابنة تبلغ من العمر ست سنوات.وكانت أدريانا غارسيا تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تابع حسابها على " " نحو 47 ألف شخص، بينما تجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام" 46 ألفًا، واشتهرت بتقديم محتوى يهتم بالجمال والموضة وأسلوب الحياة.وجاء آخر ظهور لها عبر منصة "تيك توك" في 12 يوليو/ تموز الجاري، من خلال مقطع مصور بطابع كوميدي تناول بأسلوب ساخر التغيرات التي طرأت على نمط حياتها مع التقدم في العمر، فيما كانت قد تحدثت في منشورات سابقة بروح مرحة عن تجربة سابقة خضعت خلالها لجراحة تجميل للأنف.