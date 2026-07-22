بينها ألم الظهر.. علامات تشير إلى سرطان البنكرياس

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المرور تكشف عن مقترح لرفع غرامة السير بالاتجاه المعاكس الى 500 الف دينار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها ألم الظهر.. علامات تشير إلى سرطان البنكرياس

منوعات

2026-07-22 | 10:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها ألم الظهر.. علامات تشير إلى سرطان البنكرياس
38 شوهد

حذر طبيب متخصص من مؤشرات مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا وصعوبة في الاكتشاف المبكر.

وأوضح الدكتور بريام بوردولوي، من مستشفى كلية سيلشار الطبية في الهند، أن سرطان البنكرياس يُعرف بأنه "المرض الصامت" لأنه ينمو عميقًا داخل الجسم دون أن يسبب أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، مشيرًا إلى أن تجاهل بعض العلامات التحذيرية قد يؤدي إلى اكتشاف الورم في مرحلة متأخرة يصبح معها غير قابل للجراحة.
ونشر الطبيب تحذيراته عبر منصة "إكس"، حيث استعرض ستة أعراض ينبغي الانتباه إليها، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يمثل أفضل فرصة لزيادة فرص النجاة من المرض.
ألم الظهر الممتد من البطن
من أبرز العلامات التي لفت إليها الطبيب الشعور بألم مستمر في منتصف الظهر يبدو وكأنه يمتد من الجزء العلوي من البطن إلى الخلف.
ويعود ذلك إلى موقع البنكرياس العميق داخل البطن بالقرب من العمود الفقري، حيث قد يؤدي نمو الورم إلى الضغط على الأعصاب المحيطة، ما يسبب ألمًا مزمنًا قد يظنه المريض مجرد إجهاد عضلي أو مشكلة في وضعية الجلوس.
ويؤكد الأطباء أن استمرار هذا النوع من الألم، خاصة إذا ترافق مع فقدان الوزن أو اليرقان أو الإصابة المفاجئة بالسكري، يستدعي مراجعة الطبيب.
وأشار بوردولوي إلى أن خسارة الوزن السريعة وغير المبررة قد تكون علامة مهمة على المرض.

فالبنكرياس مسؤول عن إنتاج إنزيمات تساعد على هضم الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، وعندما يعيق الورم هذه الوظيفة يفقد الجسم قدرته على امتصاص العناصر الغذائية بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.
كما أن الأورام السرطانية قد تزيد من استهلاك الجسم للطاقة عبر إطلاق مواد تسرّع عملية الأيض، ما يساهم في فقدان المزيد من الوزن والشهية.
الإصابة المفاجئة بالسكري
لفت الطبيب أيضًا إلى أن ظهور داء السكري من النوع الثاني بشكل مفاجئ، خاصة لدى الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل خطر واضحة، قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في البنكرياس.
فالأورام قد تدمر الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وظهور أعراض السكري لأول مرة.

آلام الساق والجلطات الدموية
ومن الأعراض الأقل شهرة، بحسب الطبيب، الإصابة بجلطات دموية مفاجئة قد تظهر على هيئة ألم نابض في عضلات الساق أو الفخذ.
وأوضح أن بعض المرضى يعتقدون أن الألم ناتج عن شد عضلي أو الجلوس لفترات طويلة، بينما قد يكون في الواقع علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

وترتبط الجلطات بعدد من الأورام السرطانية، إذ تفرز بعض الخلايا السرطانية مواد تجعل الدم أكثر قابلية للتجلط.
تغيرات غير معتادة في البراز
وأشار بوردولوي إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي قد تكون من العلامات المبكرة أيضًا، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك المستمر.
كما نبه إلى علامة أكثر تحديدًا تتمثل في خروج براز شاحب اللون، دهني المظهر، يطفو على سطح الماء وتكون له رائحة كريهة بشكل غير معتاد، وهو ما قد يشير إلى نقص إنزيمات البنكرياس المسؤولة عن هضم الطعام.

اصفرار الجلد والعينين
ويُعد اليرقان، أو اصفرار الجلد وبياض العينين، من أشهر الأعراض المرتبطة بسرطان البنكرياس.
ويحدث ذلك نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم بسبب انسداد القنوات الصفراوية، وهو انسداد قد ينجم عن ضغط الورم على القناة الصفراوية المجاورة للبنكرياس.
وأكد الطبيب أن ظهور اليرقان دون وجود ألم واضح يُعد "إشارة تحذيرية طبية خطيرة" تستدعي التقييم الطبي الفوري.
ويُصنف سرطان البنكرياس ضمن أكثر أنواع السرطان عدوانية، إذ يفقد نحو ثلاثة أرباع المرضى حياتهم خلال عام واحد من التشخيص، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى صعوبة اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، ما يجعل الانتباه إلى الأعراض التحذيرية عاملاً مهمًا في تحسين فرص العلاج والنجاة.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
Play
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
Play
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
Play
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
Play
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Play
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Live Talk
Play
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
Play
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
Play
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
Play
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
Play
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
Play
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
Play
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
Play
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
Play
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
Play
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Play
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Live Talk
Play
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
Play
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
Play
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
Play
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
Play
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
Play
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16

اخترنا لك
دور غير متوقع للفياغرا.. له علاقة بالسرطان
09:26 | 2026-07-22
لا تكثروا من شرب الشاي.. وهذا ما ستحصلون عليه
08:20 | 2026-07-22
استورد 49 ألف نملة لتزيين الحلوى... اعتقال صاحب مطعم شهير بعد إثارته الجدل!
05:30 | 2026-07-22
مادة لاصقة بمواصفات غير مسبوقة
01:45 | 2026-07-22
أبرز المشاكل البصرية بعد سن الاربعين
14:12 | 2026-07-21
ثلاجة للبشر: ابتكار ياباني غير مسبوق لمواجهة الحر... كم بلغ سعره؟
03:05 | 2026-07-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.