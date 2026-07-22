لا تكثروا من شرب الشاي.. وهذا ما ستحصلون عليه

ولفتوا إلى انه رغم ما يحتويه الشاي من فوائد مثل دعم الهضم واحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب ضغطًا على الكبد ويؤدي إلى تراكم بعض السموم، بحسب "بولد سكاي".وأكد الأطباء أن التوازن هو الأساس للحصول على فوائد الشاي دون أضرار، مع ضرورة الانتباه لأي مؤشرات غير معتادة مثللتعرض لمخاطر محتملة.فالشاي يحتوي على مادة الكافيين بنسبة عالية وهي كذلك مخدر قد يؤدي إلى إدمانه وبالتالي يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات النوم "الأرق المزمن" وإدرار البول الناتج عنه قد يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف.وتناول كميات كبيرة من الشاي يومياً قد يؤدي إلى تكون حصى الكلى والمثانة لاحتوائه على نسبة من الأوكسالات. وقد يؤدي شرب الشاي بشكل متكرر يومياً إلى الإصابة بفقر الدم الأنيميا وذلك لأنه يقلل من امتصاص الحديد في الجسم.