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وزير الموارد للسومرية: التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جداً ويتطلب وقفة حقيقية
خاص السومرية
أكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم السبت، أن ارتفاع نسب التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة.
2026-08-08 | 13:00
2026-08-08T13:00:28+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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وزير الموارد للسومرية: التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جداً ويتطلب وقفة حقيقية
393 شوهد
أكد وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
، اليوم السبت، أن ارتفاع نسب التلوث في نهري
دجلة
والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة.
وقال
التميمي
، في تصريح خاص لـ"
السومرية نيوز
"، إنه "تم عقد ندوة اليوم تناولت موضوع التلوث بين نهري
دجلة
والفرات، بحضور البرلمانيين والوزراء المعنيين والوكالات المختصة".
وأضاف: "ندعم تفعيل موضوع التلوث الحاصل في نهري دجلة والفرات إعلامياً، لأنه موضوع مهم، ونسبة التلوث العالية الموجودة تحتاج إلى وقفة من الجميع حتى نعالج هذا الموضوع".
وأكمل: "ارتفاع نسب التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة".
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