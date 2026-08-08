وزير الموارد للسومرية: التلوث في نهري دجلة والفرات عالي جداً ويتطلب وقفة حقيقية

وقال ، في تصريح خاص لـ" "، إنه "تم عقد ندوة اليوم تناولت موضوع التلوث بين نهري والفرات، بحضور البرلمانيين والوزراء المعنيين والوكالات المختصة".وأضاف: "ندعم تفعيل موضوع التلوث الحاصل في نهري دجلة والفرات إعلامياً، لأنه موضوع مهم، ونسبة التلوث العالية الموجودة تحتاج إلى وقفة من الجميع حتى نعالج هذا الموضوع".وأكمل: "ارتفاع نسب التلوث في نهري دجلة والفرات يتطلب تضافر الجهود والوقوف بشكل جاد لمعالجة هذه المشكلة".