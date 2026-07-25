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وزير الكهرباء في البرلمان.. دعوة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة لأطراف بغداد "ولو على حساب المركز"
محليات
2026-07-25 | 09:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
330 شوهد
كشف عضو
مجلس النواب
محمد الشمري
، اليوم السبت، تفاصيل استضافة وزير الكهرباء داخل البرلمان، فيما دعا إلى زيادة ساعات تجهيز
الطاقة الكهربائية
في مناطق أطراف
بغداد
حتى لو كان ذلك على حساب مناطق مركز العاصمة.
وقال الشمري، في تصريح لـ
السومرية نيوز
، إن "أبرز ما جرى خلال استضافة وزير الكهرباء تمثل بمناقشة الخطط الوزارية للنهوض بقطاع الإنتاج، حيث استعرض الوزير الخطط الآنية والمستقبلية، وقدمنا له أسئلة استيضاحية لمعرفة آليات عمل الوزارة وخططها المقبلة".
وأضاف أن "وزير الكهرباء أكد أن الملفات الموجودة في الوزارة تمثل تركة ثقيلة، وأن الخطط السابقة كانت ترقيعية، مبيناً أن ساعات التجهيز الحالية تصل إلى ست ساعات انقطاع مقابل ساعة أو ساعتين من التجهيز في بعض المناطق".
وأوضح الشمري: "طالبنا الوزير بإيلاء اهتمام خاص لمناطق أطراف
بغداد
، لأنها تعاني من نقص كبير في الكهرباء، ودعوناه إلى زيادة ساعات التجهيز فيها خلال فصل الصيف، حتى لو استلزم الأمر استقطاع جزء من حصة مناطق
وسط بغداد
".
وأشار إلى أن "سكان
مركز بغداد
يمكنهم تعويض جزء من احتياجاتهم عبر منظومات الطاقة الشمسية أو المولدات الأهلية، بينما يواجه أهالي أطراف العاصمة صعوبة كبيرة في توفير بدائل للكهرباء".
ولفت الشمري إلى أن أعضاء
مجلس النواب
وجهوا أيضاً أسئلة تتعلق بالعقود المبرمة مع
واشنطن
، مؤكداً أن الوزير سيقدم إجاباته بشأنها خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاثنين المقبل.
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