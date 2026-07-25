محافظة بغداد تُحدد موعد افتتاح مشروع طريق الزائرين "يا حسين"

وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن الأعمال الميدانية في مشروع طريق الزائرين (يا حسين) تُجرى على قدم وساق، مشيرةً إلى أنه سينجز بالكامل خلال 72 ساعة ليتم افتتاحه رسمياً أمام حركة المواكب الحسينية والزائرين قبل انطلاق الذروة الأربعينية.ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للإجراءات الميدانية التي أعلنت عنها يوم الإثنين الماضي، والتي تضمنت قطع الطريق الممتد من "تقاطع الجسور وصولاً إلى أقواس " لغرض إجراء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الشاملة، لضمان انسيابية حركة السير وسلامة الزائرين.