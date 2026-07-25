عقب هجوم المسيرات على العبدلي.. اجتماع عراقي – كويتي في منفذ سفوان

وأفاد لمحافظ في بيان رسمي بأن استقبال الوزير جرى بحضور رئيس البصرة عقيل الفريجي، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين والعسكريين في المحافظة، لتقييم الموقف الميداني وتأمين الشريط الحدودي بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان ، مساء الخميس الماضي، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهدافات متكررة بطائرات مسيّرة، مما ألحق أضراراً مادية بالمنفذ دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك في أعقاب قصف طال منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية.وعلى إثر الهجوم، أكد رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة، عقيل الفريجي، إخلائه مؤقتاً وإغلاق منفذ سفوان العراقي كإجراء احترازي لحماية الوافدين والكوادر العاملة لحين زوال الخطر، مشدداً على أن المنفذ العراقي لم يتعرض لأي أضرار أو استهداف مباشر.