استأجر مزرعة مع عائلته.. وفاة ضابط برتبة عميد ركن غرقاً في دجلة

وقال المصدر لـ ، إن “ استأجر مزرعة في منطقة القصيرين الواقعة على نهر، وكان يقضي وقتاً مع أفراد عائلته”.وأضاف، أن “زوجة الضابط أفادت بأنه نزل إلى النهر للسباحة بالقرب من المزرعة، وشاهدته يغطس في المياه قبل أن يختفي عن الأنظار، ليتبين لاحقاً وفاته غرقاً”.وأشار المصدر إلى أن “زوجة المتوفى أكدت عدم وجود شكوى ضد أي جهة، معتبرة أن الحادث قضاء وقدر”.