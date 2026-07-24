إحباط محاولة تهريب أجهزة ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر الأوسط

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء ، وبناءً على معلومات من رئيس الهيئة، تمكنت من ضبط حاوية تضم حقناً متنوعة وأجهزة طبية خاصة بجراحة الأسنان، كانت مخبأة خلف كراسٍ حديدية ومواد متنوعة بهدف تهريبها".وأضافت أن "المضبوطات لا تحمل موافقات استيرادية من ، ولا توجد وثائق تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية أو صلاحيتها للاستخدام الطبي، فضلاً عن وصولها داخل حاوية حديدية غير مخصصة لهذا الغرض".وأكدت الهيئة "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة الأوسط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".