إمام جمعة النجف يدعو الحكومة لكشف أسباب أزمة الكهرباء ويحذر من التطبيع مع إسرائيل

وقال القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "أزمة الكهرباء تمثل أزمة حقيقية، ونضم صوتنا إلى صوت الشعب في المطالبة بكشف أسباب عدم معالجتها"، داعياً إلى "تخفيض سعر الأمبير أو منح خمسة مجاناً للمواطنين".وفي الملف الاجتماعي، أشار إلى "تصاعد مقلق في حالات الانتحار"، مبيناً أن "الإحصاءات سجلت 617 حالة انتحار خلال النصف الأول من عام 2026، إضافة إلى ست حالات في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".ودعا القبانجي، الوزارات والمؤسسات المعنية إلى "توفير فرص العمل والسكن والتعليم المجاني ووسائل الترفيه، ومعالجة أسباب هذه الظاهرة".وفي الشأن السياسي، وصف القبانجي زيارة إلى بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح"، معرباً عن أمله بأن "تنعكس إيجاباً على معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية في ".وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب عن أسفه لـ"فتح بعض والإسلامية أراضيها أمام مقرات عسكرية تُستخدم في قصف الجمهورية الإسلامية"، داعياً تلك الدول إلى "النأي بنفسها عن أي شراكة في الحرب".كما حذر من "ربط أي اتفاق نووي بين والمملكة العربية بمشروع التطبيع مع "، داعياً المملكة إلى "الحذر من الوقوع في هذا المشروع".وفي سياق آخر، ندد القبانجي بـ"قصف الزائرين في منفذ الشلامجة"، واصفاً الحادث بأنه "تصعيد خطير"، مشيراً إلى أن "تطورات المنطقة تؤكد أن الحروب الاستنزافية لن تنجح في إخضاع إرادة الشعوب"، موجهاً في الوقت نفسه "الشكر للشعب اليمني وجماعة الحوثيين وقياداتها".