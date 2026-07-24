حوافز مالية وخطة جديدة.. الزراعة تتحرك لمواجهة سمك السلور الأفريقي

وقال الثروة الحيوانية في الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "خطة تركز على إكثار الأسماك العراقية، ومنها البني والشبوط والكطان، إلى جانب أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة وهي العادي والعشبي والفضي"، مؤكداً أن "الوزارة ليس لها علاقة في كثرة اسماك البلطي والسلور الأفريقي".وأضاف، أن "دخول سمك السلور إلى يرجح أن يكون عبر ، لكونه يُربى بصورة طبيعية في وسوريا، سواء في الأقفاص العائمة أو الأحواض الطينية"، مبينا أن "كميات المياه الكبيرة المتدفقة من الجانبين التركي والسوري قد تكون أسهمت في تسربه إلى البيئة العراقية وزيادة أعداده خلال الفترة الحالية".وأشار إلى، أن "وزارة الزراعة وضعت خطة وإجراءات للتعامل مع هذا النوع، تتضمن حصر أماكن وجوده باستخدام تقنيات تحديد المواقع (GPS) وبالتنسيق مع مديريات الزراعة، إلى جانب العمل على تشكيل فريق وطني يضم الجهات المعنية في وزارات الزراعة والبيئة، وكليات الزراعة والطب البيطري والعلوم، فضلًا عن مؤسسات والجمعيات المختصة بالأسماك، بهدف تحديد مناطق انتشاره ووضع آليات للحد منه".وأضاف، أن "المقترحات تشمل أيضاً تشجيع الصيادين على صيد هذه الأسماك مقابل حوافز مادية، إضافة إلى حث أصحاب مشاريع الدواجن للاستفادة مسحوق لتغذية الدواجن، فضلًا عن إمكانية استخدام زيت السمك، مع دراسة إقامة حواجز في بعض مواقع للحد من انتشارها".