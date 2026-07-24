طريق القناة على موعد مع حملة كبرى

وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تأهيل الجسور والمنحدرات الكبيرة، وفي مقدمتها (الجسر العنكبوتي)، لاسيما منحدر الصعود من جهة باتجاه الكبير"، مبيناً أن "الأعمال شملت قلع الأسفلت القديم، واستبدال مفاصل التمدد والوسائد المطاطية، وصيانة شاملة لأعمدة الإنارة".وحول ملف طريق "سريع القناة"، أقر صباح بوجود "مشاكل فنية وتقنية مزمنة تعاني منها أنفاق وطرق القناة نتيجة تأثير المياه الجوفية"، مشيراً إلى أن "الإجراءات السابقة كانت تعتمد على الحلول المؤقتة والترقيع المستمر، وهو ما استوجب وضع رؤية هندسية مختلفة".وأضاف، أن "الوزارة انتهت من إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بحملة تطوير جذرية وشاملة للمشروع، وتم حل المشاكل الفنية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة"، مؤكداً أن "المباشرة بالعمل ستنطلق خلال المرحلة القادمة فور إطلاق التخصيصات المالية بناءً على الأخير".