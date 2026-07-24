خبر سار لمتابعي حالات الطقس اليومية في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً مسببة تصاعد للغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطة والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".وأضافت ان "طقس الاثنين القادم، سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء القادم، سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".