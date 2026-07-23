مجلس النواب يرفع جلسته إلى السبت المقبل

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " قرر رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل".وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، ترحيل جدول أعماله المقرر لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين إلى يوم السبت القادم، مشيراً إلى تحويل جلسة اليوم لتكون مخصصة للمناقشات العامة بين القوى السياسية ورئاسة المجلس.وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية (الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى - الفصل التشريعي الثاني) برئاسة .وأكدت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها، أن الجلسة شهدت تحقيق النصاب القانوني الكامل بحضور 222 نائباً، قبل أن يتقرر ترحيل فقرات جدول الأعمال الخاصة بالتشريعات والتصويت إلى جلسة السبت الموعدة، واستغلال الوقت النيابي المتاح لطرح القضايا العامة والخدمية والملفات الأمنية الطارئة.