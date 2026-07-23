من الأحد المقبل.. توجيه بصرف مستحقات منتجي البذور لموسم 2025

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة قصي الحطاب، في بيان ورد لـ ، إن " وجه شركة ما بين النهرين العامة للبذور بالمباشرة بصرف مستحقات منتجي البذور عن الموسم الزراعي 2025، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 تموز 2026".وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات الحكومة، وبإشراف مباشر من وزير الزراعة، وفي إطار دعم الفلاحين وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ومنتجي البذور".وأوضح أن " شركة مابين النهرين العامة للبذور اعتمد قراراً بتسديد كامل المستحقات المالية للمنتجين عن الموسم الزراعي 2025، من السيولة الذاتية للشركة".وأشار إلى أن "عملية توزيع المستحقات ستتم عبر جميع فروع الشركة ومنافذها المنتشرة في عموم محافظات "، لافتاً إلى أن "الخطوة تأتي لتعزيز الثقة بين الشركة ومنتجيها، ودعم الإنتاج الزراعي الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع".