تشكيل لجنة لمتابعة أسعار الوقود في إقليم كردستان

وأوضح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ، استجابة لتوجيهات رئيس حكومة الإقليم الرامية لتنظيم أسعار الوقود وضمان جودته في الأسواق المحلية تقرر ضبط التسعيرة وضوابط البيع لضمان استقرار السوق وتحديد سعر لتر البنزين العادي الموزع حكومياً عبر منافذ الوزارة 750 ديناراً، مبيناً أن القرار الحكومي وضع سقفاً سعرياً لا يمكن تجاوزه في محطات الأهلية وحدد السعر الأقصى للبنزين التجاري من الفئة العادية 850 ديناراً للتر الواحد وكذلك لا يتجاوز سعر لتر البنزين المحسن حاجز 1000 دينار وأيضاً لتر البنزين السوبر 1200 دينار.وشدد على ضرورة مطابقة الوقود الموزع بكل فئاته للمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة، مؤكداً أن اللجان الرقابية ستتخذ إجراءات قانونية وعقوبات صارمة بحق أي محطة وقود مخالفة للقرار والتعليمات.بدوره نوه محافظ ، بأنه في إطار معالجة الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الوقود بمختلف أنواعه في المحطات، تم تشكيل لمراقبة الأسعار، مؤكداً أنها تتولى منع احتكار الوقود ومراقبة أسعار البنزين والنفط الأبيض والگاز أويل والغاز السائل المستعمل للطبخ في المحطات والمخازن الواقعة ضمن حدود العاصمة أربيل وضواحيها.