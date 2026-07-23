تطبيقات ذكية لحجز الفنادق وزيارة المتاحف في العراق

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، مدير العلاقات الدولية، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التطبيقات الجديدة ستوفر للسائحين إمكانية حجز الفنادق وزيارة المتاحف وشراء التذاكر إلكترونياً على مدار الساعة، إضافة إلى تنظيم البرنامج السياحي بطريقة ذكية ومرنة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنقل والاستفادة من ويعزز جودة التجربة السياحية داخل البلاد".وأضاف أن "العمل في هذا المشروع وصل إلى مراحل متقدمة تمهيداً لإطلاقه خلال المدة المقبلة، إذ سينعكس ايجاباً على الجانب الاستثماري في البلاد، من خلال توفير بيئة آمنة ومثالية تدعم السياحي وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات".وأشار عبد الرضا إلى أن "الهيئة تعمل كذلك على إطلاق الخريطة السياحية الافتراضية والدليل السياحي الإلكتروني بلغات عدة، بهدف التعريف بالمقاصد السياحية العراقية والترويج لها على نطاق أوسع، إلى جانب توفير معلومات متكاملة تسهم في تسهيل رحلة السائح، وتعزيز حضوره في مختلف المواقع السياحية والأثرية في البلاد"، موضحا أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات العصر ومواكبةً للتطورات العالمية، وتهدف لتقليص الفجوة الرقمية بين ودول العالم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي".