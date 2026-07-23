حرارة قاسية رغم توقعات بانخفاضها خلال الايام المقبلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل في اليوم السابق".واكدت أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".