العراق يستحدث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران

أعلنت ، عن استحداث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين وطهران.

وقال الشركة في بيان، "استحداث مسارات جوية جديدة مؤقتة للوصول والمغادرة تربط بين منطقة معلومات الطيران في ومنطقة معلومات الطيران في حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 23 تموز 2026".

ونقل البيان عن معاون مدير عام الشركة أحمد ، قوله، إن "استحداث هذه المسارات جاء بناء على التنسيق المباشر والتفاهمات الملاحية المشتركة بهدف تنظيم الحركة الجوية وتسهيل انسيابية الرحلات بين الإقليميين بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للمجال الجوي العراقي وتقليل أوقات الطيران واستهلاك الوقود للشركات الناقلة".



وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تنفذها لتحديث إدارة الحركة الجوية وتطوير شبكة الطرق الجوية العراقية بما يعزز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى ويرسخ مكانة كممر جوي حيوي وآمن في المنطقة".