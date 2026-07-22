متاح إلكترونياً.. ديوان الرقابة المالية ينجز تقريره السنوي لعام 2025

وقال في بيان، ورد لـ ، إن "التقرير يُعد وثيقة مؤسسية توثق أبرز المنجزات الرقابية، ومؤشرات الأداء، إلى جانب أهم الملاحظات والمخالفات التي جرى اكتشافها في الجهات الخاضعة للرقابة، فضلاً عن الأنشطة والمهام التي نفذها الديوان خلال عام 2025".وأضاف أن "نشر التقرير يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والإفصاح، وتعزيز إتاحة المعلومات أمام المواطنين والجهات المعنية".ودعا الديوان الراغبين بالاطلاع على التقرير إلى "زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن تحميل لعام 2025، فضلاً عن الاطلاع على التقارير السنوية الخاصة بالسنوات السابقة".