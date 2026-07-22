خلافات بالعمل تنتهي بمقتل شخص على يد زميله.. سرق دراجته واخفى جثته

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بتوجيه من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية من قِبل قائد شرطة ، تمكن إجرام ، بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة البعاج، من كشف جريمة قتل أحد المواطنين بعد الإخبار عن العثور على جثته ملقاةً في بقرية (أبو طاكية) التابعة لقضاء البعاج غربي محافظة ، وإلقاء القبض على المتهم خلال أقل من 72 ساعة من وقوعها".وتابعت، أنه "جاء في اعترافات المتهم أمام المختص أنه قام بإطلاق عيارات نارية من بندقية (كلاشنكوف) على المجني عليه والاستيلاء على دراجته النارية بسبب خلافات ومشاكل في العمل بينهما"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة (406 / 1) من قانون العقوبات".