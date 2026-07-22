نزيل بتسفيرات الرصافة يفارق الحياة بسبب امراض مزمنة

وذكر المصدر لـ ، أن "نزيلاً تولد 1982 محكوم وفق المادة 443/ سرقات موقوف على ذمة تسفيرات فارق الحياة داخل ".وأشار الى ان "النزيل كان راقداً في مستشفى الكندي منذ 5 ايام كونه يعاني من امراض مزمنة".