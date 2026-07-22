زيد حوشي الموسوي يتسلم رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ ، إن " تسلم مهام رئاسة ، خلفًا للفريق الأول الركن ".وأكد، الموسوي خلال تسلمه مهامه، أن "مسؤولياته الجديدة تمثل امتدادًا للجهود التي بذلها خلال عمليات التحرير وملاحقة الجماعات الإرهابية"، مشددًا على "مواصلة تطوير قدرات الجهاز على مختلف المستويات، وتعزيز جاهزيته لتنفيذ الواجبات الوطنية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من بقايا الإرهاب، بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية".وأضاف البيان أن " الجديد جدد التزام جهاز مكافحة الإرهاب بمواصلة أداء واجباته بمهنية واقتدار، والحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة، مثمنًا الخبرات المتراكمة لمنتسبي الجهاز وتضحيات الشهداء والجرحى".