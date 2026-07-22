تخفيض سن التقاعد واحتساب الشهادات.. الأمن النيابية تكشف أبرز تعديلات قانون الخدمة والتقاعد

وقال عضو اللجنة عثمان في بيان ورد لـ ، انه "تم اكتمال مسودة لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)".واضاف ان "التعديلات تضمنت أبرز الفقرات الآتية:1. تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.2. إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.3. إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي.4. تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقًا لأصل القانون.5. تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط.6. تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.7. معاملة العاملين بصفة عقد في معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد.8. منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم.9. ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى.10. إلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقًا لأحكام القانون.