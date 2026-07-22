وزير المالية يوجه باعتماد مؤشرات أداء لتقييم المديرين العامين وتعزيز كفاءة الإدارة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير المالية ، ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة، بحضور الوكيل والمديرين العامين، لمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري التي تنفذها الوزارة، انسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي".واضاف ان "الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للأداء المالي، ومناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز الإيرادات العامة، وضغط النفقات، وتسريع مسارات التحول الرقمي في دوائر وتشكيلات الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين ".وأكد الوزير، بحسب البيان، "أهمية اعتماد نهج إداري حديث يرتكز على تطوير أساليب الإدارة والانتقال من الممارسات التقليدية إلى إدارة مؤسسية أكثر كفاءة ومرونة، تستجيب للمتغيرات الاقتصادية وتواكب متطلبات الإصلاح".وشدد على "ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء في جميع دوائر وتشكيلات الوزارة"، موجهاً بـ"وضع أسس واضحة لتقييم المديرين العامين تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز ثقافة الإنجاز والمساءلة ويرتقي بجودة العمل المؤسسي".