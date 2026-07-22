الحالة الثانية خلال اليوم.. منتسب ينهي حياته برصاصة

وقال المصدر لـ ، ان "منتسباً من الوحدة المكلفة بحماية سجن انتحر بأسلوب إطلاق النار على نفسه بالاستراحة، من سلاح نوع بندقية داخل مقر السرية في ابي غريب".وأشار الى ان "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة"، مبيناً ان "الحالة تعتبر هي الثانية من نوعها خلال اليوم".