لصوص النحاس.. الإطاحة بمتهمين يمتهنون سرقة أسلاك الدور قيد الإنشاء ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم الطارمية، التابعة لقيادة شرطة ، وبعد متابعة ميدانية دقيقة وتحريات مكثفة وجمع للمعلومات، من الإطاحة بمتهمين تخصصا بسرقة الأسلاك الكهربائية من الدور قيد الإنشاء".وأظهرت التحقيقات الأولية أن "المتهمين كانا يعمدان إلى حرق الأسلاك الكهربائية المسروقة لاستخراج النحاس منها، تمهيدًا لبيعه وتحقيق منفعة مالية بطرق غير مشروعة"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما وفق القانون".