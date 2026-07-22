يار الله يصل البصرة لمتابعة مجمل الوضع الأمني

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ورد لـ ، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، وصل إلى قاطع عمليات ، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى".وتابع، أن "الزيارة جاءت لمتابعة مجمل الوضع الأمني والاطلاع على جاهزية القطعات العسكرية".